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Vergi müfettişinden akılalmaz 'otel' intikamı!

Konaklamak için gittiği otelde tartışma yaşayan vergi müfettişi, intikamını almak için akılalmaz bir plan yaptı. İstanbul'a döndüğünde husumet beslediği otel işletmecisinin kişisel bilgilerini usulsüz şekilde sorgulayıp, sahte vergi borcu düzenleyerek Vergi Dairesi'ne ihbar etti. Otele gelen cezaya itiraz eden işletmecinin ihbarı üzerine, müfettişin yaptığı oyun ortaya çıktı.

Vergi müfettişinden akılalmaz 'otel' intikamı!

Vergi müfettişinden akılalmaz 'otel' intikamı!

Konaklamak için gittiği otelde tartışma yaşayan vergi müfettişi, intikamını almak için akılalmaz bir plan yaptı. İstanbul'a döndüğünde husumet beslediği otel işletmecisinin kişisel bilgilerini usulsüz şekilde sorgulayıp, sahte vergi borcu düzenleyerek Vergi Dairesi'ne ihbar etti. Otele gelen cezaya itiraz eden işletmecinin ihbarı üzerine, müfettişin yaptığı oyun ortaya çıktı.

11 Ocak 2021 Pazartesi 12:06
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Konaklamak için gittiği otelde tartışma yaşayan vergi müfettişi intikamını almak için otel sahipleri adına sahte vergi borcu düzenleyip ceza kestirdi. Haliç Küçük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığında vergi müfettişi olarak çalışan Murat K., geçtiğimiz yıl Manisa'da bulunan lüks bir otele tatil yapmak için gitti. Resepsiyona girdiğinde otel ücreti için görevliyle aralarında tartışma yaşanan vergi müfettişi polis imdat hattını arayarak yardım istedi. İddiaya göre müfettiş konuklama yaptıktan sonra ücretini ödemek istiyordu fakat otel giriş yapılır yapılmaz ücreti tahsil etmek istiyordu. Polis merkezinde durumla ilgili ifade veren müfettişe tüketici hakem heyetini başvurması gerektiği söylendi.

USULSÜZ SORGULAMA YAPIP BİLGİ TOPLAMIŞ

Bunun üzerine müfettiş konaklama yapmadan otelden ayrıldı. Genç müfettiş İstanbul'a döndüğünde çalıştığı vergi dairesinin imkanlarını kullanarak otel bilgilerini usulsüz olarak defalarca kez sorguladı. Otelin vergi borcu olduğunu belirterek elde ettiği evrakları Muğla Vergi Dairesine ihbar yoluyla gönderen müfettiş otele cezai işlem yaptırılmasını talep etti.

SAHTE BELGELERLE CEZA KESTİRDİ

Manisa Vergi Dairesi Müdürlüğü ihbar sonrası otele giderek yüklü miktarda vergi cezası kesti. Ceza sonrası büyük bir şok yaşayan otel işletmecisi Mustafa C., cezaya itiraz ederek savcılığa başvurdu. Yürütülen soruşturmada Manisa Vergi Dairesi tarafından kesilen cezai yaptırımın müfettişin çalıştığı kurumun ihbarı sonrası uygulandığını tespit etti. Savcılık söz konusu ihbarı yapan görevlinin otele konaklamak için gelen fakat anlaşmazlık nedeniyle karakolluk olan müfettiş Murat K., tarafından yapıldığını belirledi. Murat K.'nin çalıştığı kurumsal portal üzerinden otel sahibini 15 kez otel adını 34 kez ve otel ortağını ise 3 defa farklı tarihlerde sorguladığını belirledi.

MÜFETTİŞİN 4 YIL HAPSİ İSTENİYOR

İfadesi alınan Murat K., husumet nedeniyle böyle bir eylem gerçekleştirmediğini ve suçsuz olduğunu ifade etti. Savcılık yürütülen soruşturma sonunda aralarında husumet bulunan otel işletmecisinin kişisel bilgilerini çalıştığı devlet kurumunu aracı olarak kullanan usulsüz şekilde sorgulamak suretiyle suç işlediğini belirtip dava açtı. İddianamede Murat K.'nin kendisine tevdi edilmiş bir görev olmaksızın otel sahiplerinin, otele cezai işlemler uygulanmasını saplamak için usulsüz şekilde ele geçirdiği bilgilerle vergi müdürlüğüne yazı gönderdiği anlatıldı. 4 yıla kadar hapsi istenen şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

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