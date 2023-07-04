Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
KSÜ’de Geleneksel Bayramlaşma Töreni Düzenlendi
KSÜ’de Geleneksel Bayramlaşma Töreni Düzenlendi
Bakan Yumaklı ve Başkan Güngör’den Dayanışma Obası’nda Bayram Ziyareti
Bakan Yumaklı ve Başkan Güngör’den...
Kahramanmaraş’ta kurs kayıtları devam ediyor!
Kahramanmaraş’ta kurs kayıtları devam ediyor!
Başkan Güven'den Bayram Mesajı
Başkan Güven'den Bayram Mesajı
ASKSL’de Mezuniyet ve Ödül Töreni
ASKSL’de Mezuniyet ve Ödül Töreni

Yanlış Okumadınız: Partinin İl Başkanlığı Çalındı

Malatya'da, Memleket Partisi’nin İl Başkanlığı binası olarak kullanılan çadır çalındı. Çadır daha sonra, polisin yardımıyla bulundu.

Yanlış Okumadınız: Partinin İl Başkanlığı Çalındı

Yanlış Okumadınız: Partinin İl Başkanlığı Çalındı

Malatya'da, Memleket Partisi’nin İl Başkanlığı binası olarak kullanılan çadır çalındı. Çadır daha sonra, polisin yardımıyla bulundu.

04 Temmuz 2023 Salı 09:45

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerin başında gelen Malatya'da, maddi yetersizliklerden ötürü konteynere geçemeyen Memleket Partisi’nin Malatya İl Başkanlığı olarak kurduğu çadır çalındı.

Çadır polis ekiplerinin yardımıyla tekrar bulundu.

"DİĞER PARTİLER GİBİ ÇOK ZENGİN DEĞİLİZ"

Malatya Söz gazetesinin haberine göre; partinin Abdullah Gül Parkı’nda kurulan çadırında faaliyetlerini yürüten Malatya Memleket Partisi İl Başkanı Benay Turfanda Çinkılıç, konuya dair şunları söyledi:

“Konteyner ayarlamak istedik ama olmadı. Öyle bir bütçemiz olmadı. Seçim dönemiydi zaten, hemen çadırımızı kurup standımızı açtık. Hatta çadırımız bir kere çalındı. Emniyetten arkadaşların ilgilenmesi neticesinde bulduk. Şartlar şu anda bunu gerektiriyor, memnunuz, yapacak bir şey yok. 'Malatya’da bir yer tutmak çok mu zor?' diye yorum alıyoruz. Evet, burada sağlam ve uygun bir yer bulmak çok zor.

Hem kiralar fahiş miktarda, hem de sağlam bir yer bulmak öyle kolay değil. İnsanlar başını koyacak yer bulmazken bizim böyle bir yere geçmemizin mümkünü yok. Diğer partiler gibi çok zengin değiliz. Gariban olmak, şaibeli olmaktan iyidir. Malatya İl Başkanlığımız dimdik ayakta.”

"GARİBAN OLMAK ŞAİBELİ OLMAKTAN İYİDİR"

Çalınan çadırın bulunmasının ardından çalışmalarına kaldığı yerden devam partinin hesabından “Gariban olmak, şaibeli olmaktan iyidir. Malatya İl Başkanlığımız dimdik ayakta!” paylaşımı yapıldı.

Son Güncelleme: 04.07.2023 09:59
Anahtar Kelimeler:
Yanlış Okumadınız: Partinin İl Başkanlığı Çalındı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Naci Görür bir kez daha uyardı ve iki fayı gösterdi!
Naci Görür bir kez daha uyardı ve iki fayı gösterdi!
Deprem bölgesinde valiler değişti!
Deprem bölgesinde valiler değişti!
Meral Akşener, 6'lı Masa'yı İkinci Kez Devirdi
Meral Akşener, 6'lı Masa'yı İkinci Kez Devirdi
Yeni kabine'de bakan yardımcıları belli oldu!
Yeni kabine'de bakan yardımcıları belli oldu!
Twitter'a rakip geliyor!
Twitter'a rakip geliyor!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber