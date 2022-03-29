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Yardımcıoğlu: Kur Korumalı Mevduat Ülkemiz İçin Çok Büyük Bir Tehlike!

BAAE Başkanı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, hükümetin ekonomi politikasının en çok tartışılan konularından birisi olan ‘Kur Korumalı Mevduat’ın ülkemiz için çok büyük bir tehlike olduğunu belirterek; söz konusu uygulamanın gelecekte çok ciddi sıkıntılar yaşatacağını kaydetti.

Yardımcıoğlu: Kur Korumalı Mevduat Ülkemiz İçin Çok Büyük Bir Tehlike!

Yardımcıoğlu: Kur Korumalı Mevduat Ülkemiz İçin Çok Büyük Bir Tehlike!

BAAE Başkanı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, hükümetin ekonomi politikasının en çok tartışılan konularından birisi olan ‘Kur Korumalı Mevduat’ın ülkemiz için çok büyük bir tehlike olduğunu belirterek; söz konusu uygulamanın gelecekte çok ciddi sıkıntılar yaşatacağını kaydetti.

29 Mart 2022 Salı 16:01
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Batı Asya Araştırmaları Enstitüsü (BAAE) Başkanı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, Türkiye ekonomisinde geçmişte denenen ve başarısız olan, sonraki nesillere de devasa bir ekonomik yük bırakan Kur Korumalı Mevduat sisteminin yeniden uygulamaya konulmasını eleştirdi. Hükümetin, bu yanlıştan bir an önce dönmesi gerektiğini ifade eden Yardımcıoğlu, söz konusu uygulamanın maliye hazinesini batıracağını vurguladı.

Yardımcıoğlu, “Size bir vakıa anlatacağım. Benim ülkemde yaşandı ve yaşanmakta. Bu ülkeyi hakikaten göçürecek ve maliye hazinesini batıracak ve batırmakta olan bir vakıa bu. Bir kamu bankası üst düzey yetkilisi arkadaşımız aradı ve bu konu hakkında ayrıntı anlattı. Bir müşterinin 500 bin lira mevduatını kur garantili hesaba yatırdığını ve açılan bu hesap için 3 ay sonra 22 Mart 2022’de, o müşteriye takriben 85 bin lira kur koruması ve takriben 15 bin lira faiz ödediğini toplamda 100 bin lira kur koruması ve faiz ödendiğini anlattı ilgili müşteriye. Bu durum yıllık yüzde 80 demektir. Bu rakam çok vahşi bir rakam” dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A MÜDAHALE ÇAĞRISI!

Kur Korumalı Mevduat uygulamasına devam edilmesi durumunda hazinenin bu yükü taşıyamayacağını ve ülkenin ekonomisinin çöküşünün kaçınılmaz olacağını dile getiren Yardımcıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a acil müdahale çağrısında bulundu. Yardımcıoğlu, şunları kaydetti: “Sayın Cumhurbaşkanımız ve sayın Maliye Bakanımız! Sayın Maliye Bakanımızın bunu anlayacağını sanmıyorum ama Cumhurbaşkanımız bunu çok iyi anlayacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız! Bu sistemle devam edersek batacağız. Lütfen dikkat. Lütfen. Bu yükü bu hazine taşımaz. Bu sıkleti taşımaz bu terazi. Kurban olurum yaradanına. Buna müdahale et. Ve gereğini yapın bir an önce. Yoksa batacağız.”

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Yardımcıoğlu: Kur Korumalı Mevduat Ülkemiz İçin Çok Büyük Bir Tehlike!
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