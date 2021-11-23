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Yargıtay'dan 2. El otomobil satışında emsal karar

İkinci el otomobil satışlarına dair Yargıtay'dan emsal bir karar çıktı. Yüksek mahkeme, internetten araç satış ilanı verip kaporayı da aldıktan sonra satışı gerçekleştirmeyen kişinin 'nitelikli dolandırıcılık' suçunu işlediğine hükmetti.

Yargıtay'dan 2. El otomobil satışında emsal karar

Yargıtay'dan 2. El otomobil satışında emsal karar

İkinci el otomobil satışlarına dair Yargıtay'dan emsal bir karar çıktı. Yüksek mahkeme, internetten araç satış ilanı verip kaporayı da aldıktan sonra satışı gerçekleştirmeyen kişinin 'nitelikli dolandırıcılık' suçunu işlediğine hükmetti.

23 Kasım 2021 Salı 17:25
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Yıllardır hayalini kurduğu otomobili almak için internet başına geçen, tüketici, beğendiği bir otomobili tespit etti.

İlan sahibine ulaşan tüketici, kapora olarak 100 TL verilen hesap numarasına yatırdı. Aradan günler geçmesine rağmen ilan sahibine bir türlü ulaşmayı başaramayan tüketici, dolandırıldığını anlayınca Cumhuriyet Savcılığı’nın yolunu tuttu.

Yapılan soruşturmada araç almak isteyen onlarca kişiden 100'er TL kapora alan dolandırıcının kimliği tespit edildi. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılamada, sanık 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan hapis cezasına çarptırıldı.

Sanık, kararı temyiz edince devreye giren Yargıtay emsal bir karara imza attı.

Yüksek Mahkeme kararında şu ifadelere yer verildi;

"Kapora olarak yatırılan paranın sanık tarafından çekildiği ancak sanığın suça konu aracın satışını katılana vermediği ve teslimini de yapmadığı ortadadır.

Katılanın da bir daha sanığa ulaşamadığı, sanığın bu şekilde haksız menfaat sağladığı, sanık savunması, katılan beyanı ve tüm dosya kapsamından anlaşıldığından, sanığın nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediğinin sabit olduğu gerekçesine dayanan mahkemenin mahkumiyet hükmünde bir isabetsizlik görülmemiştir.

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, sanığın suç vasfında hata yapıldığına ve verilen kararın yasalara aykırı olduğuna dair yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle mahkumiyet hükmünün onanmasına oy birliği ile hükmedilmiştir."

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Yargıtaydan 2. El Otomobil Satışında Emsal Karar
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