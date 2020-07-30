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Yasak haberleri art arda geldi...

Türkiye'de Son 24 saatte, 996 kişinin daha iyileşmesiyle corona tedavisi tamamlananların sayısı 212 bin 557 oldu. Kurban Bayramı öncesinde ise valilerden peş peşe açıklamalar geldi. Vaka sayısının artmasından endişe edilirken, yeni yasaklar açıklanıyor.

Yasak haberleri art arda geldi...

Yasak haberleri art arda geldi...

Türkiye'de Son 24 saatte, 996 kişinin daha iyileşmesiyle corona tedavisi tamamlananların sayısı 212 bin 557 oldu. Kurban Bayramı öncesinde ise valilerden peş peşe açıklamalar geldi. Vaka sayısının artmasından endişe edilirken, yeni yasaklar açıklanıyor.

30 Temmuz 2020 Perşembe 10:17

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, 45 bin 712 test yapıldı, 942 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 14 hasta vefat etti, 996 kişi iyileşti. Toplam test sayısı 4 milyon 711 bin 95, vaka sayısı 228 bin 924, vefat sayısı 5 bin 659 olarak kayıtlara geçti. Ağır hasta sayısı 542, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 9,4 oldu.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni ve toplam hasta sayısına ek olarak, seyir hakkında detaylı bilgi sunması için zatürre oranının gösterileceğini belirtti. Artık günlük corona virüs tablosunda bu bilgi de yer alacak.

BARTIN'DA YASAK!

Bartın Valiliği, Kurban Bayramı'nda köy bayramlaşmalarının, mezarlık ziyaretlerinin ve toplu organizasyonların yasaklandığını açıkladı. Bartın Valiliği İl Hıfzıssıhha Meclisi, Kurban Bayramı ile ilgili alınan kararları açıkladı. Koronavirüs salgınının etkinliğini azaltmak amacıyla, il genelinde Kurban Bayramı arifesi ve bayram süresince toplu olarak mezarlık ziyaretleri yasaklandı. Bireysel olarak yapılacak mezar ziyaretlerinde oluşabilecek yoğunluğu azaltmak için, mezarlık giriş ve çıkışlarının ayrı noktalardan yapılmasına karar verildi. Özellikle köylerde gelenek haline gelen köy ve mahalleler arası toplu olarak yapılan bayram ziyaretleri ile toplu yemek organizasyonlarına da yasak getirildi.

ZONGULDAK

Zonguldak'ta Kurban Bayramı öncesi özellikle son bir haftada vaka sayısı artışa geçti. Vaka sayısı bin 29'u bulurken, koronavirüsten ölen kişi sayısı ise 71'e yükseldi. Son olarak Giresun'a düğüne giden bir aileden 5 kişide koronavirüs tespit edildi. Aile bireyleri evde ve hastanede tedaviye alındı. Zonguldak Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi ise Kurban Bayramı'yla ilgili alınan kararları açıkladı. Açıklamada, koronavirüs salgınının etkinliğini azaltmak amacıyla toplum sağlığı ve kamu düzenini korumak için 5 maddelik karar alındığı ifade edildi. Karara göre, il genelinde Kurban Bayramı arifesi ve bayram süresince toplu olarak mezarlık ziyaretleri yasaklandı.

KARABÜK'TE TOPLU BAYRAMLAŞMA YASAKLANDI

Karabük Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Meclis Kurulu tarafından Kurban Bayramı'nda, arife günü yapılacak mezarlık ziyaretlerinin toplu olarak yapılmamasına, mezarlık ziyaretlerinde sosyal mesafe kuralına riayet edilmesine, mutlaka maske takılmasına ve mezarlıklarda herhangi bir ikramda bulunulmamasına karar verildiği belirtildi.

GAZİANTEP

Gaziantep Valisi Davut Gül, koronavirüs vakalarında artış yaşanan kentte, tüm vatandaşları alışkanlıklarından vazgeçmeye davet etti. Gül, "Herkesin kendisini disipline etmesi lazım. Bayram geliyor ve ne kadar çok bayramlaşırsak, ne kadar çok el öpersek, ne kadar çok kalabalık yemek yersek o kadar sıkıntıya gireriz" dedi. Kentte koronavirüs tedavisi gören 9 bin kişinin sağlığına kavuştuğunu belirten Gül, halen 18 bin kişinin de karantinada olduğunu ifade etti.

Anahtar Kelimeler:
Kurban BayramıYasakVALİLERTürkiye
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