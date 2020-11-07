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Yeni yapılacak konutlarda yüzde 40-50 oranında indirim yapılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'deki depremin ardından AFAD'dan hak sahibi olanlar için yeni yapılacak konutların maliyetinin hesaplanacağını belirterek, "Maliyetlerden yüzde 40-50 oranında indirim yapılacak. Çıkan tutarı vatandaşlarımız ilk 2 yılı ödemesiz olmak üzere 18 yılda ödeyecek. Ödemeler faizsiz olacak ve eşit taksitlerle geri ödenecek." dedi.

Yeni yapılacak konutlarda yüzde 40-50 oranında indirim yapılacak

Yeni yapılacak konutlarda yüzde 40-50 oranında indirim yapılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'deki depremin ardından AFAD'dan hak sahibi olanlar için yeni yapılacak konutların maliyetinin hesaplanacağını belirterek, "Maliyetlerden yüzde 40-50 oranında indirim yapılacak. Çıkan tutarı vatandaşlarımız ilk 2 yılı ödemesiz olmak üzere 18 yılda ödeyecek. Ödemeler faizsiz olacak ve eşit taksitlerle geri ödenecek." dedi.

07 Kasım 2020 Cumartesi 11:14
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'deki depremin ardından AFAD'dan hak sahibi olanlar için yeni yapılacak konutların maliyetinin hesaplanacağını belirterek, "Maliyetlerden yüzde 40-50 oranında indirim yapılacak. Çıkan tutarı vatandaşlarımız ilk 2 yılı ödemesiz olmak üzere 18 yılda ödeyecek. Ödemeler faizsiz olacak ve eşit taksitlerle geri ödenecek." dedi.

Cumhuriyet Sitesi'ndeki yıkım çalışmalarını inceleyen ve yetkililerden bilgi alan Bakan Kurum, depremzedeleri dinledi, onlara yapılacak çalışmaları anlattı.

Kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin bilgi veren Kurum, şöyle konuştu:

"İzmir depreminden sonra hasar tespit ve hak sahipliği çalışmaları sonucunda yıkılan ve ağır hasarlı binalar için yani AFAD'dan hak sahibi olanlar, yerinde veya rezerv yapı alanında yeni yapılacak konutlardan alacaklar. Yerinde yapılacak yeni konutlar zemin+5 katı geçmeyecek ve 2+1 şeklinde olacak. 3+1 konutlardan almak isteyenler rezerv yapı alanındaki konutlardan alabilecekler. AFAD'dan hak sahibi olanlar için yeni yapılacak konutların maliyeti hesaplanacak. Maliyetlerden yüzde 40-50 indirim yapılacak. Çıkan tutarı vatandaşlarımız ilk 2 yılı ödemesiz olmak üzere 18 yılda ödeyecek. Ödemeler faizsiz olacak ve eşit taksitlerle geri ödenecek. Yine, hasar tespit çalışmalarına göre orta hasarlı olan ve risk teşkil eden binalarda oturanlar kentsel dönüşüm uygulamalarına göre yerinde veya rezerv yapı alanındaki konutlardan AFAD'dan hak sahibi olanlar için sağlanan uygun ödeme koşullarına yakın bir şekilde konut sahibi olabilecekler. Ayrıca orta hasarlı binalarda oturan vatandaşlarımıza Bakanlığımızca taşınma ve kira yardımı yapılacak."

5 KATI GEÇMEYECEK
Bayraklı Şehir Hastanesi'nin yanında yer alan 1 milyon 380 bin metrekarelik alanda yaklaşık 4 bin civarında konut inşa edeceklerini belirten Kurum, ilave rezerv alanlarla İzmir'in kentsel dönüşümle ilgili rezerv konut ihtiyacının karşılanabileceğini belirtti.

Kurum, "Bu alan içerisinde, zemin artı 4-5 katı geçmeyen, örnek bir şehircilik anlayışı ile içinde yeşil alanlarının, sosyal donatıların olduğu her türlü sosyal alt yapıyı içinde barındıran bir proje gerçekleştiriyoruz. Zemin etütlerini de yaptık, oldukça sağlam kayalık bir zemin" dedi. Yıkılan ve riskli yapılar için de yerinde dönüşüm yapılacağını belirten Bakan Kurum," Bu projeler de zemin artı 5 katı geçmeyecek. İkisi de eş zamanlı en geç 1 ay içerisinde başlayıp, söz verdiğimiz gibi bir yıl içerisinde de vatandaşlarımıza teslim ediyor olacağız" şeklide konuştu. Bakan Kurum, hasar tespit çalışmalarının yanında taşınma, kira, eşya yardımlarına da devam edildiğini ekledi.

REZERV ALAN 3 BİN DÖNÜME ÇIKABİLİR
Toplantıya katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, depremin ardından baraj ve göletlerde yapılan incelemelerin bittiğini, herhangi bir hasarın tespit edilmediğini söyledi. Rezerv yapı alanlarıyla ilgili bilgi veren Bakan Pakdemirli, "Havadan rezerv alanın incelemesini yapmayı planlıyoruz. Bu rezerv alanın genişletilmesi konusunda biz de çaba ve gayreti sarf ediyoruz. İlk 500 dönüm olarak başladığımız rezerv alanın 3 bin dönüme kadar çıkabileceğini görüyoruz" dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de tüm kurum ve kuruluşların çalışmalarda çok büyük emeği olduğunu söyledi. Gelecek süreçte en önemli konunun vatandaşları çadırlardan kurtarmak olduğunu belirten Başkan Soyer, "Sonrasında bu şehri yaşayan herkesin güvenle yaşadığı bir şehre dönüştürme gibi bir hedefimiz var. Tüm bu süreçlerle ortak çalışma iradeniz nedeniyle teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

283 BİNA AĞIR HASARLI
Bakan Kurum, İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen toplantı sonrası yaptığı açıklamada, hasar tespit çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Bakan Kurum hasar tespit çalışmalarının 1316 uzmanla sürdürüldüğünü belirterek şöyle konuştu: "Bugüne kadar 47 bin 689 binada 278 bin bağımsız bölümde hasar tespit çalışmalarını yaptık ve acil, ağır hasarlı ve yıkık bina sayımız 283, 4 bin 100 bağımsız bölüme ulaştı. 2 bin 508 az hasarlı, 338 de orta hasarlı binamız var. 12 binamızın dün itibarıyla yıkımını tamamladık ve hızlı bir şekilde de ağır hasarlı, acil yıkılacak binaların yıkım sürecini yürütüyoruz."

ORTA HASARA GÜÇLENDİRME
Hasar tespit çalışmalarına giden personelin, vatandaşları detaylıca bilgilendirdiğini ifade eden Kurum, ancak apartmanında olmayan vatandaşların hasar tespitlerini "hasartespit.cbs.gov.tr" adresinden öğrenebilecekleri bilgisini verdi. Kurum, "Binası az hasarlı ve hasarsız olan vatandaşlarımız evlerine girebilirler. Orta hasarlı binalara ilişkin güçlendirme yapmak zorundayız. Bu konuyu da bugün istişare ettik. Orta hasarlı binalarda oturan vatandaşlarımız binalarını bir yıl içerisinde güçlendirmek durumundalar. Buna ilişkin de belediyelerimizin, bakanlığımızın verebileceği her türlü desteği vermeye hazırız" diye konuştu.

DEPREMİ FIRSATA ÇEVİRMEK İSTEYENLERE İZİN VERİLMEYECEK
İzmir'deki deprem sonrası kimi fırsatçılar hem ev kiralarına hem de taşınma bedellerine zam yaptı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıklama yaptı. Valilikle bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirten Bakan Kurum, "İzmir'de tek bir taşınma rayici uygulanacak. İkinci bir fiyat belirlenmeyecek. Hem taşınma hem de kira sürecini takip ediyoruz. Fahiş bir fiyat artışının yaşanmaması adına da takibimiz yapılmaktadır. Tespitimiz halinde gerekli işlem yapılacaktır" dedi.

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