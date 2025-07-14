Demiröz, yaptığı yazılı açıklamada, “Mensubu olmaktan her zaman gurur duyduğum, samimiyetle, sadakatle ve cesaretle yürütmekte olduğum MHP Kahramanmaraş İl Başkanlığı görevimi bugün itibariyle tamamlamış bulunmaktayım” ifadelerini kullandı.

Liderlerinin emrinde, son nefesine kadar hareketlerinin başarısı için çalışmaya devam edeceklerini belirten Demiröz, “Her daim Lider, Teşkilat ve Doktrin” vurgusunda bulundu.

İl başkanı, açıklamasında ayrıca kendisine destek verenlere teşekkür etti:

“Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’ye, Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sn. Prof. Dr. E. Semih Yalçın’a, genel merkez yetkililerine ve tüm genel başkan yardımcılarımıza şükranlarımı sunarım.”

Açıklamasını tamamlayan Demiröz, “Gece gündüz demeden yanımda olan kıymetli aileme, omuz omuza mücadele ettiğim il başkan yardımcılarıma, il yönetim kurulu üyelerimize, belediye başkanlarımıza, ilçe başkanlarımıza ve meclis üyelerimize, aynı zamanda Milliyetçi ve Ülkücü harekete gönül vermiş tüm teşkilatlarımıza içtenlikle teşekkür ediyorum” dedi.