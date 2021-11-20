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AFAD 1749 memur alımı başvuru ekranı açıldı!

AFAD bünyesinde en az lise mezunu olmak üzere bin 749 kadroya başvurular alınmana başladı.

AFAD 1749 memur alımı başvuru ekranı açıldı!

AFAD 1749 memur alımı başvuru ekranı açıldı!

AFAD bünyesinde en az lise mezunu olmak üzere bin 749 kadroya başvurular alınmana başladı.

20 Kasım 2021 Cumartesi 11:51
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD personel alımı başladı. 1749 kadroya sözleşmeli Avukat, Büro Personeli, Mühendis, Sosyal Çalışmacı, Veteriner Hekim, Diğer Sağlık Personeli, Şoför, Hizmetli, Teknisyen, Koruma ve Güvenlik Personeli ile Arama ve Kurtarma Teknisyeni alımları için başvurular alınmaya başladı. AFAD iş başvurusu BAŞVURU EKRANI ve tüm detaylar bu yazımızda.

AFAD personel alımı lisans mezunu kontenjan dağılımı

3 avukat alımı, 175 Büro Personeli Alımı: 100 Acil Yardım Yönetimi, 75 (Diğer), 38 İnşaat Mühendisi alımı, 4 Bilgisayar, Bilişim Sistemleri Mühendisi alımı, 7 Makine Mühendisi alımı, 14 Elektrik, Elektrik Elektronik, Elektronik, Elektronik ve Haberleşme Mühendisi alımı, 34 Harita, Geomatik Mühendisi alımı, 10 Jeofizik Mühendisi alımı, 33 Hidrojeoloji Mühendisi alımı, 6 Endüstri Mühendisi alımı, 61 Sosyal Çalışmacı alımı, 5 Veteriner Hekim alımı yapılacak.

AFAD personel alımı önlisans mezunu kontenjan dağılımı

7 Diğer Sağlık Personeli Alımı, 401 Arama ve Kurtarma Teknisyeni Alımı, 700 Arama ve Kurtarma Teknisyeni alımı Acil Durum ve Afet Yönetimi/ Sivil Savunma ve İtfaiyecilik mezunu personel alımı yapılacak.

AFAD personel alımı lise mezunu kontenjan dağılımı

113 Şoför (lise) alımı, 70 Hizmetli (lise) alımı, 3 Elektrik Elektronik Teknolojisi alımı, 4 Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alımı, 61 Koruma ve Güvenlik Görevlisi alımı olmak üzere toplam 1749 kamu personel alımı için başvuru başladı.

Anahtar Kelimeler:
AFAD 1749 Memur Alımı Başvuru Ekranı Açıldı!
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