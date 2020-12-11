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Kan donduran vahşet, Tandırda bebeğini yaktı

Türkiye Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan korkunç olayı konuşuyor: Müge Anlı'da geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümde Resime Dönmez'in bebeğini tandırda yakarak öldürdüğü iddia edilmişti.

Kan donduran vahşet, Tandırda bebeğini yaktı

Kan donduran vahşet, Tandırda bebeğini yaktı

Türkiye Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan korkunç olayı konuşuyor: Müge Anlı'da geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümde Resime Dönmez'in bebeğini tandırda yakarak öldürdüğü iddia edilmişti.

11 Aralık 2020 Cuma 17:16
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Yaşanan bu korkunç olayın ardından flaş bir gelişme daha bugünkü programda yaşandı. Kerem Durur'un kızı Neşe Durur, Resime Dönmez'in tandırda ölen bebek dışında bir bebeğini de doğumdan sonra kordonunu keserek boğduğunu iddia etti.

10 gün önce yayınlanan programda da Resime Dönmez'in Van Erciş'te bir çocuğunun da boğularak öldüğü ortaya çıkmıştı. Bugünkü programda ise korkunç bir iddia daha ortaya atıldı.

Antalya Kepez'de kaybolan Kerem Durur çocuklarından birinin öz annesi olan Rasime Dönmez'den şüphelendiği babasını onun öldürdüğünü iddia etti.

Kocası kaybolduktan 1 buçuk ay sonra eşinin bütün eşyalarını dağıtan Dönmez'den şüpheleniliyor.

Müge Anlı Kerem Durur cinayetinde her gün ortaya çıkan yeni delillilerle ilerleme devam ediyor. Geçtiğimiz hafta canlı yayında tandırda bebeğin yakılmasından sonra bir korkunç iddiada bugün geldi.

Neşe Durur bugün ki canlı yayında bir iddia daha ortaya attı.

Tandırda ölen bebeğin dışında "Rasime, bebeğini doğurduktan sonra kordonunu kesmeden boğarak öldürdü" dedi.

Korkunç olayların ortaya çıktığı Kerem Durur olayında kayıp davası olmaktan çıktığı cinayet masasına aktarıldı.

Öte yandan gizli tanık ''banyodaki kandan'' söz etti. Antalya polisi ''o evde'' arama yaptı... Kerem Durur o evde mi öldürüldü?

Medeni Durur'un taşınmasının ardından yeni bir kiracının yaşamaya başladığı daireye gelen olay yeri inceleme ekipleri Kerem Durur'a ait bir iz bulmaya çalıştı. Evin tamamında mor ışık kullanılarak özellikle banyoda kan izi arandı.

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