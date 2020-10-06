Osmaniye'de STK etkinlikleri 2 ay ertelendi

Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince, kentteki STK’lerin genel kurulları da dahil, toplantı, seçim, kültürel faaliyetler ve tanıtım faaliyetleri gibi etkinliklerinin 1 Aralık tarihine kadar ertelenmesi kararı alındığı bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sağlık Bakanlığının ilgi yazısı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiye kararı doğrultusunda, mevsimsel etkilerde göz önünde bulundurularak, 2 Ekim 2020 tarihinden itibaren 1 Aralık 2020 tarihine kadar Barolar Birliği, Tabip Odaları, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve bağlı odalar, Ticaret ve Sanayi Odası, Ziraat Odası, Eczacılar Birliği, Ticaret Borsası vb. sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek olan genel kurulları da dahil, toplantı seçim kültürel faaliyetler ve tanıtım faaliyetleri gibi etkinliklerin ertelenmesine karar verilmiştir."