Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, güvenilir gıda takibi için yeni sistemin bugün itibarıyla hayata geçirileceğini açıkladı. İhlal tespit edilen gıda üreticileri ilan edilmeye başlandı.

Yumaklı, eski sistemde taklit veya tağşiş tespitinin altı aşamalı bir bürokratik süreçle yürütüldüğünü, bu süreçlerin uzun zaman aldığını ve kamuoyuna yapılan duyurularda gecikmelere neden olduğunu belirtti. Ayrıca, eski sistemde belirli bir yayınlama periyodu bulunmadığını ve bilgilerin toplu bir şekilde yayımlandığını vurguladı. Yeni sistemle birlikte kamuoyu duyurularının anlık olarak elektronik ortamda tüketicilere ulaştırılacağını ifade etti.

İki kategori altında ele alınacak olan gıda güvenliği süreci, eski sistemde taklit ya da tağşiş yapılmış gıdalar ve sağlık açısından tehlikeli şekilde bozulmuş veya değiştirilmiş gıdalar üzerinden yürütülüyordu. Bu süreç, bakanlık tarafından altı aşamalı bürokratik bir yöntemle yönetiliyordu ve uzun zaman aldığı için kamuoyuna yapılan duyurularda gecikmeler yaşanıyordu. Ancak yeni sistemle birlikte, kamuoyuna duyurular anlık olarak ve elektronik ortamda tüketicilere iletilecek.