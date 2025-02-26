“Sağlık sisteminde kağıt üstünde açılışlarla başarı gösterilmeye çalışılıyor, ancak sahada fiyasko yaşanıyor” diyen Karatutlu, Sağlık Bakanlığını göreve çağırdı.

“Hastane var, ama kapıları kapalı!”

Karatutlu, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu tarafından açılışı yapılan 400 yataklı Kahramanmaraş Devlet Hastanesi ve 120 yataklı Türkoğlu Devlet Hastanesinin büyük ölçüde atıl durumda olduğunu belirtti.

Açılışın üzerinden iki hafta geçmesine rağmen, yaptığı incelemelerde Türkoğlu Devlet Hastanesi’nin tamamen kapalı, Kahramanmaraş Devlet Hastanesi’nin ise yataklı kısmının yüzde 95’inin hâlâ hizmete girmediğini söyledi.

“Vatandaşlar yetersiz şartlarda sağlık hizmeti almaya devam ediyor”

Kahramanmaraş’ın deprem öncesinde de sağlık hizmetleri yönünden geri bırakıldığını, depremden sonra ise durumun daha da vahim hale geldiğini vurgulayan Karatutlu, şu ifadeleri kullandı:

"Açılışı yapılan hastaneler, yalnızca tabelayla hizmet vermeye başladı! Kahramanmaraş halkı hâlâ eski ve yetersiz Yörük Selim Hastanesinde üst üste sağlık hizmeti almaya çalışıyor. Açıldığı söylenen Türkoğlu, Kahramanmaraş ve Nurhak Devlet Hastaneleri için yeni personel atamaları yapılmadı. Bakanlık, il içinde görevlendirmelerle geçici çözümler üretmeye çalışıyor. Ancak bu, çözüm değildir!"

“Sağlıkta kağıt üstünde başarı, sahada fiyasko!”

Dr. Karatutlu, Kahramanmaraş’taki hastanelerde personel eksikliğinin hâlâ büyük bir problem olduğunu ve Sağlık Bakanlığı'nın çözüm üretmek yerine günü kurtarmaya çalıştığını belirtti.Hastaneler açılmış gibi gösterilerek kamuoyunun yanıltıldığını ifade eden Karatutlu, Sağlık Bakanlığı’na şu soruları yöneltti:

Açıldığı duyurulan hastaneler neden hâlâ tam kapasiteyle hizmet vermiyor?

Personel eksikliğini gidermek için neden hâlâ yeni atamalar yapılmadı?

Vatandaşlar neden hâlâ yetersiz sağlık hizmeti almaya mahkûm ediliyor?

“Kahramanmaraş halkının sağlık hakkı için mücadelemiz sürecek”

Sağlık alanındaki eksikliklerin ve sorunların takipçisi olacağını belirten Karatutlu, Kahramanmaraşlıların sağlık hakkı için mücadeleye devam edeceklerini vurguladı. Kamuoyunu bu konuda duyarlı olmaya çağıran Karatutlu, "Açılış törenleriyle göz boyamak yerine, sağlık hizmetlerine gerçek anlamda erişim sağlanmalıdır. Kahramanmaraş sahipsiz değildir!" ifadelerini kullandı.