Bu kapsamda, Osmaniye İl Başkanlığı görevine tecrübeli isim Enes Demirci atanmıştır.

Enes Demirci’den Güçlü Vizyon

Yeni il başkanı Enes Demirci, işçi haklarının savunulması, çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve işçilerin sosyal haklarının korunması konularında önemli çalışmalara imza atmayı hedefliyor. Osmaniye’deki işçilerin karşılaştığı sorunları dinleyerek yerinde çözüm üretme yaklaşımıyla dikkat çeken Demirci, geniş kapsamlı projelerle bölgedeki işçilerin sesi olacak.

Genel Başkan Muttalip Akkuş’tan Destek Mesajı

İŞÇİDER Genel Başkanı Muttalip Akkuş, atamayla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Enes Demirci’nin Osmaniye İl Başkanlığı görevine atanması, bölgede işçi hakları mücadelesine yeni bir soluk getirecektir. Kendisinin liderliğinde Osmaniye’de işçi dostu projeler hayata geçirilecek ve işçilerimizin hak arama süreçleri daha güçlü bir şekilde desteklenecektir. İl Başkanımız, yalnızca hak savunuculuğu yapmakla kalmayacak, aynı zamanda işçilerimizin refahını artıracak sosyal dayanışma faaliyetlerini de yürütecektir.”

Yeni dönemde İŞÇİDER Osmaniye İl Başkanlığı, bölgedeki kamu kurumları, sendikalar ve işçi dernekleriyle iş birliği içinde faaliyetlerini sürdürecek. İşçilerin haklarına ve çalışma şartlarına yönelik iyileştirme projeleriyle, Osmaniye işçi camiasına önemli katkılar sağlanması hedefleniyor.