Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Cahit Zarifoğlu Kültür Sanat Sezonu kapsamında düzenlediği etkinliklerle şehrin kültür ve sanat hayatını renklendirmeye devam ediyor. Her yaştan vatandaşı bir araya getiren programlar, bu kez İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy’un yaşamını konu alan anlamlı bir tiyatro gösterisiyle taçlandı. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde sahnelenen “Ben Mehmet Akif” adlı yetişkin tiyatrosu, izleyicilerden tam not aldı. Milli şairin hayatından ilham alınarak hazırlanan bu özel gösteri, hem tarihi hem de kültürel değerleri sahneye taşıyarak katılımcılara unutulmaz bir deneyim sundu.

Milli Şairin Hayatı ve Mücadelesi Sahnede

“Ben Mehmet Akif” adlı oyun, Mehmet Akif Ersoy’un hayatını, fikir dünyasını ve bağımsızlık mücadelesini etkileyici bir şekilde sahneye taşıdı. Seyirciler, milli şairin yaşamındaki dönüm noktalarını ve Anadolu’nun kurtuluş mücadelesine olan katkılarını sahnenin büyüsüyle derinlemesine hissetme fırsatı buldu. Gösteri, yalnızca Ersoy’un eserlerini değil, onun insani değerlerini de yeni nesillere aktarmayı amaçladı. Katılımcılar, sahnelenen oyunun duygusal etkisinden ve tarihi dokusundan çok etkilendiklerini belirtti. Gösteri, milli şairin ideallerini ve duygularını derinlemesine hissettiren performansıyla izleyenlerden uzun süre alkış aldı. Bu anlamlı tiyatro gösterisi, hem tarihe hem de sanata gönül veren tüm katılımcılara ilham kaynağı oldu.