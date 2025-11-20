Başkan Bastırmacı, Andırın, Göksun, Afşin ve Elbistan ilçe başkanlıklarını ziyaret ederek, tebriklerini iletti ve yürütülen çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu.

Bu ziyaretler, il ve ilçe teşkilatları arasındaki iş birliğini ve koordinasyonu artırmayı hedefleyen önemli adımlar olarak değerlendiriliyor. Amaç, partinin Kahramanmaraş genelindeki çalışmalarını daha etkili ve organize bir şekilde sürdürmek.

Bölgesel Sorunlar ve Çözüm Odaklı Yaklaşım

İl Başkanı Mustafa Bastırmacı, ilçe başkanlarıyla gerçekleştirdiği verimli görüşmelerde, bölgenin öncelikli sorunlarını, bu sorunlara yönelik çözüm önerilerini ve İYİ Parti’nin yerel hedeflerini kapsamlı bir şekilde masaya yatırdı.

Bastırmacı, görüşmeler sırasında yaptığı açıklamada, İYİ Parti’nin milletin sorunlarına çözüm üretme konusundaki kararlılığını bir kez daha güçlü bir şekilde vurguladı.

Ziyaretlerin sonunda, İYİ Parti Kahramanmaraş teşkilatının mesajı, "Daha güçlü bir teşkilat yapısı ve daha aydınlık bir Türkiye için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz" şeklinde oldu.