Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 9. Uluslararası Kitap Fuarı, kültür ve edebiyat tutkunlarını buluşturmaya devam ediyor. Yerel yazarların yanı sıra Anadolu’nun farklı noktalarından gelen yazarlar, akademisyenler ve yayınevlerinin katılımıyla büyük bir coşkuyla süren fuar, söyleşi programlarıyla da dikkat çekiyor.Son olarak, Türk edebiyatının ve kültür dünyasının tanınmış isimleri Yavuz Dizdar, Tayyip Atmaca, Burhan Sakallı ve Yasin Pişgin, düzenlenen etkinliklerde okurlarıyla bir araya geldi. Söyleşilere katılan edebiyatseverler, bu etkinliklerde yazarların eserlerine ve fikirlerine yakından tanıklık etme fırsatı buldu.

Usta İsimlerden İlham Veren Konuşmalar

Yazarlar, söyleşi programlarında kendi yazım süreçlerinden ilham kaynaklarına, edebiyatın insan hayatındaki rolünden kültürel gelişime kadar geniş bir yelpazede paylaşımlarda bulundu. Okurlarıyla samimi bir atmosferde buluşan isimler, aynı zamanda soruları yanıtlayarak etkileşimli bir deneyim sundu.

Katılımcılardan Büyükşehir Belediyesine Teşekkür

Etkinliklerden duydukları memnuniyeti dile getiren katılımcılar, bu tür organizasyonların hem edebiyat dünyasına hem de şehrin kültürel kimliğine büyük katkı sağladığını ifade etti. Birçok ziyaretçi, Kahramanmaraş’ın edebiyat şehri olarak anılmasında bu tür fuarların önemli bir rol oynadığını belirtti. Ayrıca Büyükşehir Belediyesinin böyle büyük çaplı bir etkinliği düzenlemesinden dolayımemnuniyetlerini dile getirerek, yazarlarla bir araya gelme imkânı sundukları için teşekkür etti.