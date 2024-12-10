Bu önemli ziyarette, doğanın korunması, yaban hayatının güvenliği ve doğal alanların korunmasına yönelik konular ele alındı. Kaçak avcılıkla mücadelede koordinasyonun güçlendirilmesi ve çevre güvenliğine yönelik iş birliğinin artırılmasının gerekliliği vurgulandı.

DKMP Kahramanmaraş İl Müdürlüğü, bölgedeki doğal zenginliklerin korunması adına kurumlar arası iş birliğinin büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, Jandarma teşkilatıyla sürdürülen çalışmaların doğanın geleceği açısından kritik bir rol oynadığını belirtti. Ziyaret, kurumlar arası dayanışma ve iş birliği mesajlarıyla sona erdi.