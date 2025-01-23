Boz'un Sakarya'da yeni bir görev için aranmasının ardından, Özdemir Kahramanmaraş’a atandı ve burada gençlik ve spor alanında önemli projelere imza atmayı hedefliyor.

Yasin Özdemir, 20 Nisan 2020 tarihinde Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak göreve başladı. Görev süresi boyunca, spor tesislerinin modernizasyonu ve gençlik projelerinin hayata geçirilmesinde önemli rollere imza attı ve bu dönemde Bilecik halkının takdirini kazandı.

Yeni görevine başlayan Yasin Özdemir, Kahramanmaraş’ta spor ve gençlik projelerine aynı başarıyı taşımayı planlıyor. Özdemir, gençlerin spor ile buluşması için çeşitli çalışmalar gerçekleştireceğini ifade etti.

Yasin Özdemir Kimdir?

1977 yılında Almanya’da doğan Yasin Özdemir, ilk, orta ve lise öğrenimini Erzincan’da tamamladı. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünden 2001 yılında mezun olan Özdemir, yüksek lisans eğitimini Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. Memuriyet hayatına 2001 yılında Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde başlayan Özdemir, farklı hizmet birimlerinde uzman olarak çalıştı. 2005 yılından itibaren 10 yılı vekaleten olmak üzere 12 yıl süreyle Erzincan Gençlik Merkezi Müdürlüğü yaptı. Ayrıca Atletizm, Basketbol ve Masa Tenisi branşlarında antrenörlük görevinde bulundu. Ulusal ve uluslararası birçok projeye imza atan Özdemir, 20 Eylül 2017 tarihinde Kırıkkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevine asaleten atandı. Son olarak, 20 Nisan 2020 tarihinde Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak atandı. Evli ve 3 çocuk babası olan Özdemir, iyi derecede Almanca bilmektedir.