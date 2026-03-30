Kürsüye çıkabilmek için hem fiziksel hem de zihinsel becerilerini sergileyen genç sporcuların mücadelesi nefes kesti.

Kahramanmaraş, sporun farklı branşlarına ev sahipliği yapmaya devam ederken bu kez oryantiring tutkunlarını buluşturan önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Kahramanmaraş Valiliği, Spor Toto, Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Oryantiring Federasyonu iş birliğinde düzenlenen U14 Türkiye Oryantiring Şampiyonası 3. Kademe Yarışı, 28-29 Mart tarihleri arasında yoğun katılımla gerçekleştirildi. Türkiye’nin dört bir yanından gelen genç sporcular, zorlu parkurlarda kıyasıya mücadele etti. Hem fiziksel dayanıklılık hem de harita okuma ve yön bulma kabiliyetinin ön plana çıktığı yarışlarda, sporcular performanslarıyla parkurda adeta satranç oynadı.

36 İlden 801 Sporcu Katıldı

Türkiye’nin dört bir yanından yoğun katılımın olduğu organizasyona Kahramanmaraş’ın yanı sıra Ankara, Mardin, Bursa, Manisa, Isparta başta olmak üzere 36 farklı ilden 801 sporcu katıldı. Oryantiring sporunun doğası gereği sporcular, belirlenen hedefleri en kısa sürede bulabilmek için dikkat, analiz ve hızlı karar verme becerilerini en üst seviyede kullandı. Parkurlarda yaşanan rekabet, izleyenlere zaman zaman nefes kesen anlar yaşatırken, sporcuların azmi ve mücadele ruhu organizasyonun en dikkat çeken unsurlarından biri oldu.

Sporcular Ödüllerini Aldı

İki gün süren şampiyona boyunca yarışmaların ardından dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlendi. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde düzenlenen ödül töreninde kürsüye çıkma başarısı gösteren sporculara madalyaları takdim edildi. Törene; Vali Mükerrem Ünlüer, 2. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Mahmut Sert, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Atilla Güler, İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, antrenörler ve sporcular katıldı.

“Çok Güzel Bir Yarışma Oldu”

Genç yeteneklerin keşfedilmesi ve gelişimi açısından bu yarışmaların önemli olduğunu ifade eden Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Atilla Güler, “Kahramanmaraş’ta 3. etap yarışmalarını yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Çok güzel bir yarışma oldu ve sporcularımız burada büyük bir cesaretle tamamladılar. Katılım sağlayan kulüplerimize, antrenörlerimize, hakemlerimize, parkurcularımıza ve sporcularımıza teşekkür ediyoruz. Bu güzel imkânları bize sunan Valimiz Mükerrem Ünlüer ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Fırat Görgel’e şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Sporcular Kahramanmaraş’ı Çok Sevdi

K14 Kız Kategorisinde dereceye giren İnci Bilal, “2 gün boyunca güzel vakit geçirdim ve burada yarışmaktan çok mutlu oldum. Kahramanmaraş çok güzel bir yer, parkur da oldukça güzeldi, gayet güzel geçti” diye konuştu. E14 Kategorisinde Türkiye Şampiyonu olan İslam Hamza Başyiğit, “Yarıştığım parkur aşırı keyifliydi ve 2 günde de çok güzel parkur planlaması vardı, arazi de aynı zamanda güzeldi. Kahramanmaraş’ı da çok güzel buldum, çok güzel bir şehir” ifadelerini kullandı. E14 Kategorisinde Türkiye Üçüncü olan Yusuf Doğan ise, “Hava şartları oldukça zorladı ama iyi mücadele ettim. Kahramanmaraş’ta düzenlenen şampiyonada madalya kazanmak benim için çok önemliydi” şeklinde konuştu. K14 Kategorisinde ikinci olan Azra Arslan, “Parkur çok güzeldi. Yağmur yağdığı için biraz zorlandık ama güzel bir yarışma oldu” cümlelerini sarf etti.