Akciğer kanseri tedavisi gördüğü hastanede 78 yaşında hayatını kaybeden Ali Doğan için Levent’teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene siyaset, iş ve spor dünyasından birçok önemli isim katıldı.

Cami bahçesinde ailesi ve yakınları tarafından kabul edilen taziyelerin ardından, cenaze namazı öğle namazını müteakip kılındı. Dualarla uğurlanan Doğan’ın naaşı, defnedilmek üzere Kilyos Mezarlığı’na götürüldü.

Törene, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, İstanbul Valisi Davut Gül, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve spor camiasının önde gelen isimleri katıldı.

Siyaset ve iş dünyasında önemli görevlerde bulunan Ali Doğan, sevenlerinin duaları ve gözyaşları eşliğinde ebediyete uğurlandı.