Bürokrat, iş adamı, siyasetçi, 20 ve 21. Dönem Kahramanmaraş Milletvekili – Devlet Bakanı. 1947, Kahramanmaraş doğumlu. Baba adı Ahmet, anne adı Zeliha. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu. Çekmece Nükleer Araştırma Merkezi İdari Uzmanı olarak görev yaptı. Serbest ticaretle uğraştı.

Ali Doğan, 1995 ve 1999 genel seçimlerinde ANAP’tan 20 ve 21. Dönem Kahramanmaraş Milletvekili seçilerek 24.12.1995 – 03.11.2002 arası TBMM’de yasama çalışmalarına katıldı. Bir ara Fatih Belediye Başkanı adayı oldu. Seçimleri kıl payı kaybetti.

1999 seçimleri sonrası kurulan kabinede Devlet Bakanlığı yaptı.

İstanbul’da yaşayan Ali Doğan serbest ticaret ile meşguldü.

Kendisine ait sigorta şirketi bulunan ve siyasete nokta koyan Doğan çeşitli spor klüplerinde de aktif görevler yaptı.