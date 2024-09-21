Eğer siz de bu fırsatı değerlendirmek istiyorsanız, 20-21 Eylül 2024 tarihleri arasında şahsen başvuruda bulunabilirsiniz.

Başvuru Yeri: İstasyon Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:19/1, Dulkadiroğlu, Kahramanmaraş.

Esnek Çalışma: Haftada 45 saat, vardiyalı çalışma seçenekleriyle iş hayatınıza uyum sağlama imkanı.

Yerel İstihdam: Kahramanmaraş’ta ikamet edenler için ideal bir fırsat.

Başvuru Koşulları:

Kahramanmaraş’ta ikamet etmek

Vardiyalı çalışmaya uygun sağlık durumu

Son 2 yılda kamu kurumlarında en az 1 yıl deneyim

Gerekli Belgeler:

Nüfus kayıt örneği

Adli sicil kaydı

Barkodlu SGK hizmet dökümü