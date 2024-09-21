Eğer siz de bu fırsatı değerlendirmek istiyorsanız, 20-21 Eylül 2024 tarihleri arasında şahsen başvuruda bulunabilirsiniz.
Başvuru Yeri: İstasyon Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:19/1, Dulkadiroğlu, Kahramanmaraş.
Esnek Çalışma: Haftada 45 saat, vardiyalı çalışma seçenekleriyle iş hayatınıza uyum sağlama imkanı.
Yerel İstihdam: Kahramanmaraş’ta ikamet edenler için ideal bir fırsat.
Başvuru Koşulları:
Kahramanmaraş’ta ikamet etmek
Vardiyalı çalışmaya uygun sağlık durumu
Son 2 yılda kamu kurumlarında en az 1 yıl deneyim
Gerekli Belgeler:
Nüfus kayıt örneği
Adli sicil kaydı
Barkodlu SGK hizmet dökümü
Editör: MUTTALİP AKKUŞ