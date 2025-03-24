Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, 17-24 Mart 2025 tarihleri arasında il genelinde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 69 şahıs, uyuşturucu madde ticareti yapan 5 şahıs ve ikamet ile iş yerlerinde hırsızlık olaylarına karışan 8 şahıs olmak üzere toplam 82 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Bu kişilerden 49'u tutuklandı.

Operasyonlar sırasında yapılan aramalarda, önemli miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Trafik ekipleri ise, trafik güvenliğini olumsuz etkileyen davranışlara karşı etkinlik gösterdi. Yapılan denetimlerde 115 araca yüksek sesle müzik dinlemekten, 45 araca abartı egzoz kullanımından ve 295 şahsa sürücü belgesiz araç kullanmaktan işlem uygulandı.