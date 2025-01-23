Temur, projelerin hızla tamamlanabilmesi için ilgili firma yetkilileriyle istişare toplantıları gerçekleştirdi.

Türkoğlu ilçesindeki Şekeroba Mahallesi’nde devam eden afet konut projeleri, toplantının ana gündem maddelerinden biri oldu.

İl Müdürü Temur, konut projelerinde tespit edilen eksikliklerin hızlı bir şekilde giderilmesi için gerekli talimatları verdi. Temur, gerçekleştirdiği görüşmede konutların bir an önce hak sahiplerine teslim edilebilmesi amacıyla işlerin hızlandırılması gerektiğini vurguladı.

Nurhak ilçesinde de afet konut projeleri üzerinde detaylı incelemeler yapıldı. İl Müdürü Temur, bölgede yürütülen çalışmalarda gelinen son durumu yerinde inceleyerek firma yetkililerinden bilgi aldı. Yapım sürecindeki olası aksaklıkların en aza indirilmesi ve eksiklerin giderilmesi adına iş planlarının yeniden gözden geçirileceği belirtildi.

Kahramanmaraş AFAD İl Müdürü Tayfun Temur, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Afetzede vatandaşlarımızın bir an önce sıcak yuvalarına kavuşabilmesi için tüm çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. İlgili firmalarla sürekli irtibat halindeyiz ve eksikliklerin kısa sürede giderilmesi için gereken adımları atıyoruz” dedi.