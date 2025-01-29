İl Koordinasyon Kurulu Ocak ayı toplantısında gündem gereği kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelerin 2024 yılı yatırımlarının dönemsel gerçekleşmeleri ve koordinasyonu gerektiren konuları değerlendirildi.



Eğitim, sağlık, barınma ve altyapı konuları başta olmak üzere deprem sonrası yürütülen kamu yatırımları hakkında bilgiler veren Vali Ünlüer, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızca hak sahibi vatandaşlar için 74 bin 145 bağımsız birimin inşasına başlanılmıştır. 24 Ocak 2025 tarihi itibari ile kurası çekilen 34.600 konutu vatandaşlarımıza teslim ettik.

Eğitim alanında 6 Şubat depreminde 1.802 derslik kullanılmaz hale gelmişti. 1 Ocak 2025 tarihine kadar ilimizde 44 proje tamamlandı. 60 proje inşaatı devam ediyor. 70 projenin de ihalesi yapıldı. 2025 yılı yatırım programının da tamamlanmasıyla toplam derslik sayısı 11.541 ye getirilerek. Derslik sayısı 6 Şubat öncesine göre %11, deprem sonrası duruma göre ise %34’ün üzerinde artış sağlanmış olacak.

Sağlık alanında bilgi verecek olursak 400 Yatak Kapasiteli Kahramanmaraş Merkez Devlet Hastanesi ve 120 Yataklı Türkoğlu Devlet Hastanesinin açılış öncesi son hazırlıklar devam ediyor, depremin yıl dönümünde hasta kabulüne başlaması planlanmaktadır. Ferhuş Sağlık Kompleksi ise mayıs ayı sonuna kadar hizmete açmayı hedefliyoruz. Önsen’e yapılacak olan 1000 Yataklı 3. Basamak sağlık tesisi projesi de hayata geçtiğinde sağlık alanında deprem öncesinin çok üzerine bir sağlık hizmeti ve hizmet kalitesine ulaşmış olacağız.” diye konuştu.

Kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelerimin 2025 yılı yatırımlarının 1. dönem gerçekleşmeleri, karşılaşılan güçlükler ve koordinasyonu gerektiren konuların değerlendirildiği toplantı, paydaş kurumlar tarafından hedef ve sorumluluk alanları kapsamında yapılan çalışmaların sunumları ve ilgili kuruluşların taleplerini iletmesinin ardından sona erdi.