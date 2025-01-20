Olay, 16 Ocak'ta Kartalkaya Bulvarı'nda meydana geldi. Y.N.A. isimli kadın, karşıdan gelen Y.E.Y. tarafından yumruklu saldırıya uğradı.

Saldırı anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. İhbar üzerine Pazarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, görüntülerden yola çıkarak şüpheliyi tespit etti.

Y.E.Y. ilk etapta hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak, Pazarcık Cumhuriyet Başsavcılığı, Y.E.Y.’nin tutuklu yargılanması için bir üst mahkemeye itirazda bulundu.

Yapılan itirazın ardından, gözaltına alınan şüpheli yeniden hakimlik önüne çıkarıldı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.