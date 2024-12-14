Trafik ekipleri, sürücülerin trafik güvenliğini sağlamak ve kazaların önüne geçmek amacıyla şehir genelinde kış lastiği denetimleri gerçekleştirdi.

Denetimler, ticari araçların yanı sıra özel araçları da kapsadı. Kış lastiği takmayan sürücülere cezai işlem uygulanırken, yetkililer kış lastiğinin yol tutuşunu artırdığına ve fren mesafesini kısaltarak can ve mal güvenliğini sağladığına vurgu yaptı.

Uzmanlar, özellikle kar ve buzlanmanın yoğun olduğu bölgelerde kış lastiği kullanımının hayati önem taşıdığını belirtti.

Emniyet yetkilileri ise; denetimlerin kış boyunca süreceğini ifade ederek, sürücülerin araçlarını mevsim koşullarına uygun şekilde hazırlamaları ve trafik kurallarına uymaları gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.