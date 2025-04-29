Soruşturma, şüphelilerin kripto borsalarının sahtesini oluşturarak, mağdurlara yüksek kazanç vaadiyle hediye bakiye sundukları ve hesap bilgilerini ele geçirerek, bu hesaplardan kripto varlıklarını yurtdışındaki kripto hizmet sağlayıcılarına aktardıkları iddiaları üzerine başlatıldı.

Operasyonlar sonucunda 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yine, 5 şüphelinin yakalanma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Ayrıca, Kahramanmaraş Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla, şüphelilere ait mal varlığı ve banka hesapları da el konuldu.