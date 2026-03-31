Salı günü saat 21.45’te başlayacak final heyecanı Aliya İzzetbegoviç Millet Bahçesi’nde kurulacak dev ekranda sporseverlerle buluşacak.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde yarın deplasmanda Kosova ile karşı karşıya gelecek. Kosova’nın Başkenti Priştine’deki FadilVokrri Stadı’nda oynanacak karşılaşma, 21.45'te başlayacak. Ay Yıldızlı Milli Takım, Dünya Kupası’na yeniden katılarak 24 yıllık özleme son vermek için sahaya çıkacak.

A Milli Takımı’nın final maçındaki kritik karşılaşması dev ekranda canlı yayınlayacak. Büyükşehir Belediyesi, Aliya İzzetbegoviç Millet Bahçesi’nde kuracağı dev ekran ile Millilerin tarihi maçını canlı şekilde vatandaşlarla buluşturacak.

Tüm sporseverler, Türk futbolu adına tarihi anlam taşıyan ve 31 Mart Salı günü 21.45’te başlayacak karşılaşmayı dev ekrandan takip etmeye ve milli heyecana hep birlikte ortak olmaya davet edildi.