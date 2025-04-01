Edinilen bilgiye göre; Onikişubat ilçesi Kültür Mahallesi Kalkıt mevkiinde sürücüsü, yönetimindeki otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek uçuruma sürüklendi.
Yaklaşık 300 metre uçuruma yuvarlanan otomobilde bulunan yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1’i çocuk 3 kişinin yaralandığı öğrenildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 2’sinde sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.