Edinilen bilgiye göre; Onikişubat ilçesi Kültür Mahallesi Kalkıt mevkiinde sürücüsü, yönetimindeki otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek uçuruma sürüklendi.

Kahramanmaraş’ta otomobil şarampole uçtu! 5 Yaralı Kahramanmaraş’ta otomobil şarampole uçtu! 5 Yaralı

Yaklaşık 300 metre uçuruma yuvarlanan otomobilde bulunan yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1’i çocuk 3 kişinin yaralandığı öğrenildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 2’sinde sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.