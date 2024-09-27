Alınan bilgilere göre; Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı tarafından, bölgedeki terörist unsurların etkisiz hale getirilmesine yönelik gerçekleştirilen Kahramanmaraş Şehit J. Uzm. Çvş. İsa Özkan 2024/99 kod adlı operasyon, 27 Eylül 2024 tarihinde başarıyla icra edildi.

Operasyon, Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesi kırsalında gerçekleştirildi. Güvenlik güçleri tarafından yapılan arama faaliyetleri sonucunda, daha önce BTÖ (Bölücü Terör Örgütü) mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen bir mağarada muhtelif yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelerin, uzun süreli barınma ve yaşam koşullarını sağlamak amacıyla kullanıldığı değerlendiriliyor.

Olayla ilgili incelemeler sürerken, güvenlik birimleri, bölgedeki terör unsurlarının bertaraf edilmesine yönelik kararlılıkla çalışmalarını sürdüreceklerini açıkladı.