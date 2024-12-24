Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon, Kahramanmaraş merkezli olmak üzere Gaziantep ve Antalya illerini de kapsadı.

Operasyonda, 12 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız kalem tabanca, 215 adet tabanca fişeği, 18 adet şarjör, 6 adet silah parçası, 4 adet bıçak, 5 adet kurusıkı tabanca, 15 adet kurusıkı tabanca fişeği, 9 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Operasyon sonucunda 6 şüpheli şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi. Şüphelilerden O.T. ve D.K. isimli şahıslar savcılıkça serbest bırakılırken, H.A.Y. adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. E.Ç., A.T. ve M.G. isimli şahıslar ise tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.