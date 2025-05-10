Edinilen bilgiye göre; Kahramanmaraş – Kayseri yolu üzerinde seyir halinde olan tır ve kamyon sürücüsü, Tekir mevkiinde bilinmeyen nedenle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda sıkışan yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralılar sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan biri hayatını kaybederken, diğerinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kaza nedeniyle kontrollü sağlanan trafik ise, araçların kaldırılmasıyla tekrar normale döndü.