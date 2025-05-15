Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet İlçim ile Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Ziya Kocabaş tarafından Kahramanmaraş’ın zengin florası üzerinde yürütülen bilimsel çalışmalar sonucunda bilim dünyasına yeni bir bitki türü kazandırıldı.

Keşfedilen bu yeni tür, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’a ithafen “Trigonellaselcuk-bayraktarii” adıyla adlandırıldı. Söz konusu bitki türü, uluslararası saygınlığa sahip bilimsel dergi Phytotaxa’da yayımlanarak bilim dünyasına tanıtıldı.

Bu önemli keşif, Türkiye'nin biyolojik çeşitlilik haritasına ve Kahramanmaraş’ın bitki örtüsüne değerli bir katkı sağlamakla kalmayıp, bilimsel çalışmaların ülkemiz florası açısından taşıdığı önemi bir kez daha ortaya koymuştur.

Dr. Öğr. Üyesi Ziya Kocabaş’ı tebrik ediyor; çalışmalarında başarılarının devamını diliyoruz.