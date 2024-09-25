6 Şubat depremlerinden sonra şehrin yıkım ve yapım çalışmaları sürerken yıkımların hızlandırılması için özel firmalara ihale ediliyor.

Göksun’da yapılan bir yıkım ihalesi sebep gösterilmeksizin iptal edildi. Ardından aynı ihale açık eksiltme usulüne göre 15 firmadan tekrar teklif alınarak ihale edilip tekrar iptal edildiği, sonrasında davetiye usulü ile firmalar çağrılıp yerel firmaların dahil edilmediği ve ihalenin istenilen firmaya bırakıldıktan sonra tamamlandığı iddia ediliyor.

İhalede rüşvet iddiası

Göksun’daki mevzu bahis bu ihaleden görevli memura araç hediye edildiği ise iddialar arasında yer alıyor.

Ismarlama ihale mi?

Göksun’da yapılan bu ihalenin seçilen firmada kalması için ilk etabında sebep gösterilmeden iptal edilmesi, ardından 15 firmayla usulsüzce açık eksiltmeye gidilmesi bu ihaleninde iptal edilip ileri bir tarihte davetiye usulüyle firmaları çağırıp yerel firmaların dahil edilmemesi kafalarda birçok soru işareti bırakıyor.

Vatandaş Mağdur

Tüm bu iddiaların sonucunda şehrin yeniden ayağa kalkmasını hızlandırmak için yapılan ihalelerin deprem üstünden 2 yıl geçmesine rağmen halen bitmezken yapılan ihalelerde usulsüz ve sebepsizce iptal edilip vatandaşın yerinde dönüşüm sürecini uzatmakta olduğunu, bu sürecin bölge halkını mağdur ettiğini ve devleti zarara uğratıldığı yerel halk tarafından dile getiriliyor.