Bu nedenle, il genelinde 25 Kasım Pazartesi günü (yarın) tüm kademelerdeki resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

Başkan Görgel: “Alt ve üstyapısıyla daha gelişmiş Türkoğlu için durmadan çalışmayı sürdürüyoruz” Başkan Görgel: “Alt ve üstyapısıyla daha gelişmiş Türkoğlu için durmadan çalışmayı sürdürüyoruz”

Eğitim kurumları arasında okul öncesi, ilkokullar, ortaokullar, liseler, özel eğitim kursları, rehabilitasyon merkezleri ve halk eğitim merkezleri kursları yer almaktadır.

Ayrıca, kamu kurumlarında görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personel de bir gün idari izinli sayılacaktır.