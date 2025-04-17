NFK Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen seminerde, zeytin üreticileriyle ziraat mühendisleri ve akademisyenler bir araya geldi.

Kahramanmaraş’ın tarımsal zenginliklerinden biri olan Maraş Zeytini’nin kalitesini artırmak ve üreticilerin teknik bilgi birikimini güçlendirmek amacıyla önemli bir etkinlik düzenlendi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen “Zeytin Yetiştiriciliği ve Hasat” semineri, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen seminerde, bölgedeki zeytin üreticileriyle ziraat mühendisleri ve akademisyenler bir araya geldi. Etkinliğe gösterilen yoğun ilgi, şehrin tarım sektöründe nitelikli bilgiye olan ihtiyacını bir kez daha gözler önüne serdi.

Uzman İsimler, Zeytin Üreticileriyle Bir Araya Geldi

Seminerde alanında uzman isimler sahne aldı. Ziraat Yüksek Mühendisi Hasan Küçükönder, Özkan Altun, Mehmet Şirin Güler, Zekeriya Köker, Dr. Cafer Hakan Yılmaz ve Ömer Murat Börekçi ile Nurdağı Meslek Yüksekokulu Park ve Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Remzi Uğur, üreticilere zeytinciliğin püf noktaları hakkında değerli bilgiler sundu. Program kapsamında, organik zeytin ve zeytinyağı üretimi, zeytinde çoğaltma ve yetiştirme teknikleri, zeytin hastalıkları ve mücadele yöntemleri, toprak işleme ve gübreleme uygulamaları, budama ve aşılama teknikleri ile hasat zamanı gibi zeytin yetiştiriciliğinin temel taşları ayrıntılı bir şekilde ele alındı.

Üreticiler Seminerde Memnun Ayrıldı

Katılımcılar, aldıkları bilgilerin üretimde kaliteyi ve verimliliği artıracağına olan inançlarını dile getirerek, böyle bir organizasyona öncülük eden Büyükşehir Belediyesi ve diğer paydaş kurumlara teşekkürlerini sundu. Üreticiler, özellikle hastalıklarla mücadele, budama teknikleri ve organik tarım konularındaki bilgilerin sahada uygulanabilirliği konusunda oldukça memnuniyet gösterdi. Seminerin sonunda, Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlıklar Dairesi Başkanı Selahattin Uğur, bilgi ve tecrübeleriyle seminere katkı sağlayan ziraat mühendisleri ve akademisyenlere teşekkür belgelerini takdim etti.