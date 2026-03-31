Halkbank’ın katkıları, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen etkinlik, KSÜ Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi Sezai Karakoç Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Programa KSÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İbrahim Ethem Taş, Prof. Dr. Mehmet Ünsal, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, akademik-idari personel, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Tiyatro dünyasının tanınan isimlerinden Ahmet Yenilmez ile Burak Alp Yenilmez’in sahne aldığı oyun, milli şair Mehmet Akif Ersoy’un düşünce dünyasından beslenen güçlü bir anlatıyla izleyici karşısına çıktı. Mehmet Akif Ersoy’un Safahat adlı eserinden ilhamla hazırlanan “Firavunla Yüz Yüze”, geçmişten günümüze uzanan zulüm ve adalet mücadelesini sahneye taşıdı.

Oyun, 1993’te Bosna’da yaşanan katliamlar, 2003 yılında Irak savaşı ve günümüzde Suriye, Gazze ve İran’da devam edegelen 33 yıldır farklı İslam diyarlarındaki insanlık dramına dikkat çekerek, soykırımların unutulmaması gerektiği mesajını güçlü bir şekilde vurguladı. İnsanlık tarihindeki acıların ortak hafızada diri tutulmasının önemine işaret eden eser, izleyicilerin duygu dünyasında derin izler bıraktı.

Ahmet Yenilmez’in sahne performansında yer verdiği “Korkma” bölümü ise salonda duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Anadolu’nun farklı şehirlerinde sahnelenen oyunla ilgili konuşan Ahmet Yenilmez, “Milli ve manevi değerlerimizi merkeze alan bu eseri Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde sahnelemekten büyük bir onur duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Programda konuşan Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Tekbıyık, “Bizlere kim olduğumuzu, nereden gelip nereye gittiğimizi hatırlatan bu anlamlı eser, milletimizin hafızasını diri tutma noktasında önemli bir görev üstlenmektedir.” dedi.

KSÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş ise, “Bizlere anlamlı bir gerçekliği yeniden hatırlattınız. İslam coğrafyasında yaşanan zulümler hafızalarımızda hala canlı. Şehrimiz ve üniversitemiz adına sizlere teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Program sonunda Rektör Okumuş tarafından tiyatro ekibi adına Ahmet Yenilmez’eİstiklal Madalyası ve Bayrak Olayı temalı hediye takdim edildi. Program, protokol üyeleri ile tiyatro ekibinin birlikte gerçekleştirdiği toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.