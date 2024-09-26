Vatandaşlar, dövizdeki değişimler ve uluslararası petrol fiyatlarının akaryakıt maliyetleri üzerindeki etkisini yakından izlemeye devam ediyor.
Uzmanların belirttiğine göre, Son zamanlarda sık sık değişiklik gösteren akaryakıt fiyatlarının önümüzdeki günlerde de dalgalanmalarla karşılaşması muhtemel.
Cuma gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 90 kuruş zam bekleniyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul’da motorin litre fiyatı 42.72 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 41.74 liradan satılıyor.
Editör: MUTTALİP AKKUŞ