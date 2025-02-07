Şehidin naaşı, Germencik’teki baba evine ve Efeler’deki annesinin evine götürülerek helallik alındı. Ardından Bey Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Kemer Mezarlığı’na defnedildi.

Acı bir tesadüf olarak, Binbaşı Yetişen’in şehit düştüğü gün evlilik yıl dönümü, defnedildiği gün ise kızı Ece’nin doğum günü olduğu öğrenildi.

Cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Aydın Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, CHP Aydın Milletvekilleri Bülent Tezcan, Evrim Karakoz ve Süleyman Bülbül, İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdem ve CHP İl Başkanı Hikmet Saatçı ve çok sayıda vatandaş katıldı.