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Google etkin olmayan hesapları silmeye başladı!

Google, güvenlik gerekçesiyle mayıs ayında duyurduğu uygulamayı bugün hayata geçiriyor. Şirket, en az iki yıldır kullanılmayan hesapları silmeye başladı. Google'un bu yaptırımına takılmamak içinse yapılması gereken bazı aşamalar bulunuyor.

Google etkin olmayan hesapları silmeye başladı!

Google etkin olmayan hesapları silmeye başladı!

Google, güvenlik gerekçesiyle mayıs ayında duyurduğu uygulamayı bugün hayata geçiriyor. Şirket, en az iki yıldır kullanılmayan hesapları silmeye başladı. Google'un bu yaptırımına takılmamak içinse yapılması gereken bazı aşamalar bulunuyor.

01 Aralık 2023 Cuma 12:13

Google, üzerinde uzun bir zamandır çalıştığı uygulamayı bugün yürürlüğe koyuyor. Teknolojinin en büyük markalarından biri olan şirket, bugünden itibaren en az iki yıldır kullanılmayan hesapları silmeye başlıyor.

Google, bu uygulamayı mayıs ayında duyururken, kullanılmayan hesapların ‘çalınmaya’ daha müsait olduğunu kaydetmişti. Şirket bunun sebebini ise 'bu hesapların eski ve ‘yeniden kullanılan’ şifrelerinin bulunması ve iki adımlı doğrulama sisteminin bu hesaplarda aktif görünmemesi' olarak açıklamıştı.

Kullanılmayan bir hesap ele geçirildiği zaman kimlik hırsızlığına kadar birçok farklı dolandırıcılık yöntemi için kullanılabiliyor.

HESABIN SİLİNMEMESİ İÇİN NE YAPMAK GEREKİYOR?

Kullanıcılar ise bu uygulamadan nasıl kurtarılabileceğini araştırıyor. Hesabın silinmemesi için yapılacak olan adımsa aslında çok basit bir yöntem. Birçok hesap için hesaba sadece giriş yapmak, iki yıl daha aktif kalması için yeterli olacak.

Bununla birlikte e-postalarınızı okumak, bir e-posta göndermek veya Gmail adresinizle Google Drive’e girmek ya da YouTube’da video izlemek de yeterli.

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