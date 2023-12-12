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Kahramanmaraş depremleri google’de en çok aranan oldu!

Türkiye'nin 2023 Google arama trendlerinde Kahramanmaraş depremleri öne çıkıyor. Depremlerin nasıl oluştuğu da merak ediliyor.

Kahramanmaraş depremleri google’de en çok aranan oldu!

Kahramanmaraş depremleri google’de en çok aranan oldu!

Türkiye'nin 2023 Google arama trendlerinde Kahramanmaraş depremleri öne çıkıyor. Depremlerin nasıl oluştuğu da merak ediliyor.

12 Aralık 2023 Salı 11:14

Google, 2023 yılında Türkiye'de en çok aranan kelimeleri açıkladı ve bu yılın öne çıkan başlıkları arasında deprem yer aldı.

Google'ın yıllık raporuna göre, Türkiye genelinde en çok aranan kelimeler arasında ilk sırayı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan aldı. Oğan, Türkiye'nin siyasi gündemini etkileyen isimlerden biri olarak dikkat çekti ve internet kullanıcılarının yoğun ilgisini çekti.

Sinan Oğan

Dilan Polat

Zaha

Kemal Kılıçdaroğlu

Muharrem İnce

Zaniolo

Icardi

Ali Yerlikaya

Hakan Fidan

Tete

Türkiye'de deprem riski taşıyan bölgelerde meydana gelen sismik aktiviteler, özellikle 6 Şubat depremleri ve sonrasındaki artçılarla birlikte Türkiye'nin en çok aranan konuları arasında yer aldı.

En Çok Aranan Depremle İlgili Kelimeler:

Deprem Nerede Oldu

Elbistan Nerede

Gazze Nerede

Fas Nerede

Nerede Oy Kullanacağım

Mescid-i Aksa Nerede

Teknofest Nerede

Kudüs Nerede

Akbelen Nerede

Gökçeada Nerede

DEPREMLERİN NASIL OLUŞTUĞU MERAK KONUSU OLDU

Depremler, küçük şiddetli sarsıntılardan, büyük yıkımlara kadar birçok etki yaratabilen doğal afetlerdir. Bu yıl, Türkiye'de vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri depremlerin nasıl oluştuğu oldu.

Teravih Namazı Nasıl Kılınır

Bayram Namazı Nasıl Kılınır

Deprem Nasıl Oluşur

Seçim İkinci Tura Nasıl Kalır

Basınç Ölçer Nasıl Yazılır

Oy Nasıl Kullanılır

Uyurgezer Nasıl Yazılır

Anadil Nasıl Yazılır

Sandık Görevlisi Nasıl Olunur

Vergisiz Telefon Nasıl Alınır

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş Depremleri Google’de En çok Aranan Oldu!
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