Kahramanmaraş depremleri google’de en çok aranan oldu!

Google, 2023 yılında Türkiye'de en çok aranan kelimeleri açıkladı ve bu yılın öne çıkan başlıkları arasında deprem yer aldı.
Google'ın yıllık raporuna göre, Türkiye genelinde en çok aranan kelimeler arasında ilk sırayı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan aldı. Oğan, Türkiye'nin siyasi gündemini etkileyen isimlerden biri olarak dikkat çekti ve internet kullanıcılarının yoğun ilgisini çekti.
Sinan Oğan
Dilan Polat
Zaha
Kemal Kılıçdaroğlu
Muharrem İnce
Zaniolo
Icardi
Ali Yerlikaya
Hakan Fidan
Tete
Türkiye'de deprem riski taşıyan bölgelerde meydana gelen sismik aktiviteler, özellikle 6 Şubat depremleri ve sonrasındaki artçılarla birlikte Türkiye'nin en çok aranan konuları arasında yer aldı.
En Çok Aranan Depremle İlgili Kelimeler:
Deprem Nerede Oldu
Elbistan Nerede
Gazze Nerede
Fas Nerede
Nerede Oy Kullanacağım
Mescid-i Aksa Nerede
Teknofest Nerede
Kudüs Nerede
Akbelen Nerede
Gökçeada Nerede
DEPREMLERİN NASIL OLUŞTUĞU MERAK KONUSU OLDU
Depremler, küçük şiddetli sarsıntılardan, büyük yıkımlara kadar birçok etki yaratabilen doğal afetlerdir. Bu yıl, Türkiye'de vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri depremlerin nasıl oluştuğu oldu.
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