Kahramanmaraş depremleri google’de en çok aranan oldu!

Google, 2023 yılında Türkiye'de en çok aranan kelimeleri açıkladı ve bu yılın öne çıkan başlıkları arasında deprem yer aldı.

Google'ın yıllık raporuna göre, Türkiye genelinde en çok aranan kelimeler arasında ilk sırayı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan aldı. Oğan, Türkiye'nin siyasi gündemini etkileyen isimlerden biri olarak dikkat çekti ve internet kullanıcılarının yoğun ilgisini çekti.

Sinan Oğan

Dilan Polat

Zaha

Kemal Kılıçdaroğlu

Muharrem İnce

Zaniolo

Icardi

Ali Yerlikaya

Hakan Fidan

Tete

Türkiye'de deprem riski taşıyan bölgelerde meydana gelen sismik aktiviteler, özellikle 6 Şubat depremleri ve sonrasındaki artçılarla birlikte Türkiye'nin en çok aranan konuları arasında yer aldı.

En Çok Aranan Depremle İlgili Kelimeler:

Deprem Nerede Oldu

Elbistan Nerede

Gazze Nerede

Fas Nerede

Nerede Oy Kullanacağım

Mescid-i Aksa Nerede

Teknofest Nerede

Kudüs Nerede

Akbelen Nerede

Gökçeada Nerede

DEPREMLERİN NASIL OLUŞTUĞU MERAK KONUSU OLDU

Depremler, küçük şiddetli sarsıntılardan, büyük yıkımlara kadar birçok etki yaratabilen doğal afetlerdir. Bu yıl, Türkiye'de vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri depremlerin nasıl oluştuğu oldu.

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