Ortaokul Öğrencilerine Özel Yarışma

Göksun’daki 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin katılabildiği yarışmada, önceden belirlenen kitaplar okunacak ve ardından bir sınav yapılacak. Yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler, son başvuru tarihi olan 15 Aralık 2024 tarihine kadar başvurularını gerçekleştirebilir. Yarışmanın sınav tarihi ise 15 Ocak 2025 olarak açıklandı.

Hedef Okuma Alışkanlığı Kazandırmak

TÜGVA yetkilileri, Göksun’daki ortaokulları gezerek öğrencilerle buluşuyor ve yarışma hakkında bilgilendirmeler yapıyor. Proje ile öğrencilerin kitap okuma alışkanlığını artırmak ve eğlenceli bir şekilde bilgi sahibi olmalarını sağlamak hedefleniyor.

Birincilere Umre Ziyareti veya Balkan Turu

Yarışmanın ödülleri de öğrenciler için büyük bir motivasyon kaynağı. İlk üç dereceye giren öğrencilere şu ödüller verilecek:

Birinci : Ailecek Umre ziyareti ya da Balkan turu (kazananın tercihine göre),

: Ailecek Umre ziyareti ya da Balkan turu (kazananın tercihine göre), İkinci : Bilgisayar,

: Bilgisayar, Üçüncü: Bisiklet.

Yoğun İlgi Görüyor

Göksun’da düzenlenen tanıtımlarda öğrenciler yarışmaya yoğun ilgi gösterirken, yetkililer bu heyecanın ülke genelinde aynı şekilde devam ettiğini belirtiyor. TÜGVA’nın bu anlamlı projesi sayesinde öğrenciler, hem bilgi dağarcıklarını genişletiyor hem de büyük ödüller için yarışma fırsatı yakalıyor.