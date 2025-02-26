İhaleyi kazanarak 20 yıl boyunca araç muayene hizmetlerini yürütecek olan şirket MOI Ortak Girişim Grubu (OGG) oldu.

“İhale Sonuçları ve Yeni Dönem”

MOI OGG, 1. bölge için 830 milyon dolar, 2. bölge için ise 890 milyon dolar teklif vererek toplamda 1.7 milyar doları aşan bir değerle ihaleyi kazandı. 2027-2047 yılları arasında Türkiye’deki tüm araç muayene hizmetlerini yürütecek olan yeni şirketin devri, hukuki ve idari süreçlerin tamamlanmasının ardından gerçekleşecek.

İhaleye katılan güçlü gruplar arasında Doğuş Tem Ortak Girişim Grubu ve AGTT Ortak Girişim Grubu gibi tanınmış isimler de yer aldı. Ancak, en yüksek teklifi sunan MOI OGG ihale sonuçlarını kazandı.

Özelleştirme İdaresi Başkan Yardımcısı Murat İbrahim Çelebi, ihalenin ardından sürecin nasıl işleyeceğine dair şu bilgileri verdi: “İhale sonuçları Rekabet Kurulu'na iletilecek. Olumlu görüş aldıktan sonra karar Özelleştirme Yüksek Kurulu’na sunulacak.”

“TÜVTÜRK Sözleşmesi 2027'de Sona Eriyor”

Türkiye’de 2007 yılından bu yana araç muayene hizmetlerini yürüten TÜVTÜRK’ün sözleşmesi 14 Ağustos 2027 tarihinde sona erecek. Şirket, 2004 yılında düzenlenen ihale ile 613.5 milyon dolar bedelle 20 yıllık işletme hakkını kazanmıştı.

Yeni işletmenin devralmasıyla muayene ücretlerinde ve hizmet noktalarında bazı güncellemeler olabileceği, ayrıca dijitalleşme ve hizmet kolaylığında yeniliklerin gündeme gelebileceği öngörülüyor. Türkiye’de yaklaşık 28 milyon motorlu taşıt bulunduğu ve her yıl milyonlarca aracın muayeneye girdiği göz önüne alındığında, bu yeni süreç büyük bir önem taşıyor.

2027’den itibaren MOI OGG'nın araç muayene hizmetlerinden sorumlu olacak olması, araç sahipleri için muayene sisteminde değişimlere yol açabilir. Şu an için TÜVTÜRK hizmet vermeye devam ederken, yeni dönemin ayrıntıları önümüzdeki süreçte netleşecek.