Gerçekleştirilen bu anlamlı ziyaretin, ülküdaşlar arasında dayanışmayı artırmak ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunmak adına önemli bir adım olduğu vurgulandı. İki taraf da, Türk milletinin birlik ve beraberliğinin her şeyin önünde olduğuna olan inançlarını yineledi.

Cenab-ı Hak Birliğimizi Daim Eylesin

Görüşmede, Kahramanmaraş’taki tüm Türk halkının ve Suriye Türkmenleri’nin kardeşliği pekiştirilerek, her zaman birlikte hareket etme kararlılığı ifade edildi. Ülkü Ocakları İl Başkanı Dursun Nar, Cenab-ı Hak’tan bu birliğin daim olmasını diledi.

Güçlü Yarınlar İçin Birlikteyiz

Bu ziyaret, sadece bir dernek ziyaretinden daha fazlasını ifade etmekte olup, Türk milletinin geleceği için birbirine sıkı sıkıya bağlı, güçlü bir duruş sergileme niyetini yansıtmaktadır.