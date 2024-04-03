Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
KSÜ’de Çanakkale Zaferi’nin 109. Yılı Kutlandı
KSÜ’de Çanakkale Zaferi’nin 109. Yılı...
Başkan Okay’dan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi Mesajı
Son Dakika
Başkan Okay’dan 18 Mart Şehitleri...
Ünal Ateş’ten 8 Mart Dünya kadınlar günü mesajı!
Ünal Ateş’ten 8 Mart Dünya...
Kahramanmaraş’ta Ramazan Etkinlikleri Tasavvuf Musikisi ile Başlayacak!
Kahramanmaraş’ta Ramazan Etkinlikleri Tasavvuf Musikisi...
Dulkadiroğlu’ndan Kadınlara anlamlı gezi
Dulkadiroğlu’ndan Kadınlara anlamlı gezi

31 Mart seçimleri iktidar için Allah'ın gazabına dönüşür mü?

31 Mart seçimleri geride kalırken sandıktan çıkan sonucun yankıları sürüyor.

31 Mart seçimleri iktidar için Allah'ın gazabına dönüşür mü?

31 Mart seçimleri iktidar için Allah'ın gazabına dönüşür mü?

31 Mart seçimleri geride kalırken sandıktan çıkan sonucun yankıları sürüyor.

03 Nisan 2024 Çarşamba 16:31

Elbette bu seçimde de kazanan ve kaybeden taraflar oldu.

Ancak 20 yılın ardından taraflar rol değiştirdi.

Ak Parti neredeyse kurulduğu tarihten bu yana ilk defa seçmen nezdinde ikinci plana atıldı.

CHP ise 20 yılın ardından Ak Parti karşısında gelip gelmenin zaferini kutluyor.

Peki Ak Parti ve ittifak ortağı MHP ne oldu da bu hezimeti yaşadı?

Daha 14 Mayıs'taki genel seçimlerde Cumhur İttifakı, yaklaşık yüzde 50’lik halk desteği ile 21 yıllık başarısını perçinlemişti.

Ancak 10 ay sonunda gördük ki halkın desteği buhar olup uçtu. Türk siyaset tarihi 31 Mart gecesi tarihi bir sonuca daha tanıklık etti.

AK Parti’den uzaklaşan seçmenlerin büyük kısmı muhalefete yönelmedi, bir kısmı YRP ve MHP’ye kayarken diğer kısmı sandığa gitmemeyi seçti.

Tabi Türkiye genelindeki bu durum Kahramanmaraş’ta da yaşandı.

Kahramanmaraş halkı ilk kez Ak Parti ve Cumhur ittifakına olan desteğini önemli ölçüde çekti.

Ak Parti Büyükşehir Belediyesini kazansa da, nitekim Dulkadiroğlu gibi Elbistan gibi oy deposu konumundaki ilçeler başta olmak üzere 8 ilçede hezimete uğradı.

Peki 31 Mart’ta hezimete giden bu yolun taşları nasıl döşendi?

Net olarak öne çıkan 3 durum var…

Birincisi,

Seçimlerin AK Parti ve Cumhurbaşkanı için bir güvenoyuna dönüşmesi.

Kibir siyaseti ve milletvekillerinin Erdoğan’ın kopyası olma gayreti, yapmacık halleri, kendilerini Erdoğan’ın olmadığı yerde küçük Erdoğan gibi gösterme çabaları.

İkincisi,

Kan ve gözyaşının bulunduğu mazlum coğrafyamız, her daim dile getirilen

“Kırmızıçizgimiz”

Filistin meselesinde yönetilemeyen süreç.

Filistin davası Ak kadrolar tarafından yüksek sesle dillendirilemedi.

İlk kıblemiz yıkılırken, insanlar soykırıma uğrarken, Türkiye cılız ses çıkarttı.

Politik ve ekonomik nedenler belki bu durum için sebep oldu, lakin Allah zulme rıza göstermeyin diyor.

Beklide bu seçim sonuçları Ak Parti için Allahın bir azabıdır.

propagandasında yapılanların onda biri Filistin konusunda yapılmadı.

Beklide Mescidi Aksaya sessiz kalınışın, Filistin’e kulak tıkamanın yansımasını siyasi iktidara bedel olarak böyle dönmüştür.

Üçüncüsü,

Adam kayırmacılık, yeni zenginler ve parti bürokrasisinin şımarıklığı, kibir siyaseti.

Ekonomideki kötü gidişat, faiz meselesi, israf yapmayı ilke edinen yönetim, itibardan tasarruf olmaz anlayışı, 10 bin lira ile geçinmek zorunda olan emeklilerin feryadını duymayan anlayış ve daha sayamadığımız kadar siyaset işleyişinde giden düzen bozuklukları.

Son yıllarda AK Parti’nin yereldeki örgütlenmesi ve hizmet odaklı belediyecilik anlayışı değişti.

Parti seçmenden uzaklaştı, bu durum ağırlıklı olarak parti kadrolarındaki değişimden kaynaklandı.

Evet… Can yaksa da 31 Martta hezimete giden yolun taşları bu şekilde dizildi.

Ancak hemen ense karartmamak gerek. Vatandaş sandıkta AK Parti’yi birden bire kırıp dökmedi. Parti idarecilerinin kendine gelmesi için bir uyarı verdi.

“Bak; biz her şeyin fakındayız, bizi çantada keklik görüp doğru bildiğin yoldan şaşma” dedi.

Şimdi şapkayı önüne koyup düşünme zamanı, yanlışları düzeltip gönül kazanma zamanı.

Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim değerlendirmesinden de bu anlaşılıyor.

AK Parti bu 4-5 yıllık süreçte kuruluş ilkelerine geri dönerek seçmenin gönlünü hoş edecektir.

Anahtar Kelimeler:
31 Mart Seçimleri Iktidar Için Allahın Gazabına Dönüşür Mü?
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş'ta tarım işçilerinin zorlu mesaisi başladı
Kahramanmaraş'ta tarım işçilerinin zorlu mesaisi başladı
Bakanlık Kahramanmaraş’ta 62 personel alacak!
Bakanlık Kahramanmaraş’ta 62 personel alacak!
Ak Parti İl Başkanı Doğan, “Ak parti olarak sorumluluğumuzun farkındayız”
Ak Parti İl Başkanı Doğan, “Ak parti olarak sorumluluğumuzun farkındayız”
Ali Öztunç, “50 yıl sonra kazandık”
Ali Öztunç, “50 yıl sonra kazandık”
Fırat Görgel “Sandığı vesile kılarak ulaştırılan mesajı aldık”
Fırat Görgel “Sandığı vesile kılarak ulaştırılan mesajı aldık”

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber