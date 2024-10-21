6 Şubat depremlerinin ardından şehrin yeniden inşası ve modern altyapı ihtiyaçlarının karşılanması noktasında yatırımlarını artırarak sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin çalışma gerçekleştirdiği adreslerden biri de Onikişubat ilçesi Vadi Mahallesi oldu.

Daha sağlam ve sürdürülebilir altyapılar oluşturarak vatandaşların yaşam kalitesini artırmak ve şehrin altyapısını uzun yıllar boyunca garanti altına almak için başlatılan proje kapsamında bölgeye yaklaşık 3 kilometrelik yeni yağmursuyu şebeke hattı kazandırıldı. 40 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen projeyle Prof. Dr. Necmettin Erbakan, Başkonuş ve Süleyman Çelebi caddelerinde yağmur suyundan kaynaklı oluşan sorunların önüne geçildi. Yeni şebeke hattı bölgenin yağmursuyu altyapısını daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir seviyeye taşıyarak altyapının mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlara daha iyi yanıt vermesini sağlayacak.

Muhtar Akdağ: “Mahallemizin Önemli Bir Sorunu Daha Çözüme Kavuştu”

Vadi Mahallesi Muhtarı Betül Akdağ, “Süleyman Çelebi Caddemizde yağmur yağdığı zaman göllenmeler, su birikintileri ve ulaşımda aksamalar meydana geliyordu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fırat Görgel, göreve geldiği günden itibaren bizlerin istek,talep ve şikâyetlerimize kulak verdi. Burada meydana gelen sorunu da başkanımıza ilettik. Başkanımızın talimatları doğrultusunda ekipler burada başlattığı alt ve üstyapı çalışmalarını tamamladı. Mahallemizin büyük bir sorunu daha çözüme kavuştu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fırat Görgel ve ekibine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.