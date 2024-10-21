Sendika Başkanı Abdülaziz Yenice, yaptığı açıklamada, bazı sanatçıların LGBT lobisinin desteğiyle topluma farklı cinsel tercihleri dayatmaya çalıştıklarını belirtti. Yenice, bu tür sanatçıların ilde konser vermesi için sponsor olanları ve etkinlikleri organize edenleri kınadıklarını ifade ederek, bu girişimlerden derhal vazgeçilmesini talep etti.

Yenice, "Küresel LGBT lobisi, ifade özgürlüğü adı altında gençleri zehirlemeye devam ediyor. Sosyal medya ve basın organlarında görünürlüklerini artırmaya çalışan bu kişiler, dini değerlerimizi hedef alarak gündeme gelmeye çalışıyorlar. Müslüman aileler, LGBT’ye karşı uyanık olmalıdır" şeklinde konuştu.

Son yapılan bilimsel araştırmalara atıfta bulunan Yenice, "Eşcinsellik geni diye bir gen yoktur ve kimse doğuştan eşcinsel olarak doğmuyor. LGBT’nin bu iddiaları bilimsel verilerle çürütülmüştür" dedi. Yenice, toplumun geleneksel değerlerini savunmanın nefret söylemi değil, fıtrata uygun bir eylem olduğunu vurguladı.

Ayrıca, gerçek sanatçıların halkın değerleriyle buluşmayı beklediği bir dönemde, LGBT ideolojisini gençlere empoze etmeye çalışanların ilde konser vermesinin kabul edilemeyeceğine dikkat çekti. Yenice, "LGBT etiketli girişimlere Diyanet-Sen ve Kahramanmaraş halkı olarak izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.