Yerleşim yerlerinin ihtiyaçlarının tespiti ve hayata geçirilecek yatırımlar noktasında şehrin çeşitli noktalarında muhtarlarla bir araya gelerek istişarelerde bulunan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Dulkadiroğlu’nda görev yapan muhtarları misafir etti.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda AK Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Ali Çam, Büyükşehir Belediyesi ve KASKİ bürokratlarının da katılımıyla gerçekleştirilen programda muhtarların talep ve isteklerini dinleyen Başkan Fırat Görgel, hayata geçirilen ve planlanan yatırımlara ilişkin de istişarelerde bulundu.

“Tüm İmkân ve Kabiliyetimizle Sahadayız”

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Göreve geldiğimiz günden itibaren şehir genelinde yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Gecemizi gündüzümüze katarak bu kadim şehir ve hemşehrilerimiz için gayretimizi sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın konforunu artırmak için tüm imkân ve kabiliyetimizle sahadayız. Mahallelerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için siz kıymetli muhtarlarımızla istişare halindeyiz. Muhtarlarımızla kuracağımız doğru ve şeffaf iletişimi çok önemsiyoruz. Bizi başarıya götürecek olan şey aslında tam da bu. Muhtarlarımızla iletişim kanallarımızı oldukça açık tutuyoruz. Büyükşehir Belediyesi bürokratlarımız daima muhtarlarımızla iletişim halinde. İnşallah iletişimimizi güçlendirerek sürdüreceğiz” cümlelerini kaydetti.