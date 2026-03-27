6 Şubat depremlerinin ardından şehir genelinde başlatılan ihya ve inşa süreci tüm hızıyla devam ederken, yalnızca konut ve iş yerleri değil, sosyal yaşamı destekleyecek yatırımlar da birer birer hayata geçiriliyor.

Bu kapsamda Elbistan ilçe merkezi Kızılcaoba Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Öğretmenevi, modern yapısı ve geniş kapasitesiyle hizmete açıldı.Milli Eğitim Bakanlığı tarafından deprem sonrası yeniden yapılanma sürecinin önemli projeleri arasında yer alan Elbistan Öğretmenevi, ilçeye kazandırılan nitelikli sosyal donatı alanlarından biri olarak öne çıkıyor.

Toplam 12 dönümlük alan üzerine inşa edilen tesis, çağdaş mimarisi ve fonksiyonel kullanım alanlarıyla dikkat çekiyor.150 yatak kapasitesine sahip olan Öğretmenevi, yaklaşık 5 bin metrekarelik otel bölümü ve 500 metrekarelik çok amaçlı salonuyla hem konaklama hem de sosyal etkinlikler için önemli bir ihtiyaca cevap veriyor.

150 Milyonluk Yatırım

Tesis bünyesinde süit odalar, standart odalar, aile odaları ile 2 ve 3 kişilik konaklama seçenekleri yer alırken; mutfak ve lokanta bölümleri de kullanıcıların hizmetine sunulmuş durumda.Zemin artı 4 kat olarak inşa edilen yapı, toplam 57 oda kapasitesiyle misafirlerini ağırlamaya başladı. Modern donanımı ve konfor odaklı tasarımıyla dikkat çeken tesisin, özellikle eğitim camiası başta olmak üzere bölgeye gelen tüm ziyaretçilere hizmet vermesi hedefleniyor.

150 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen Elbistan Öğretmenevi, yalnızca bir konaklama tesisi olmanın ötesinde, ilçenin sosyal hayatına canlılık kazandıracak önemli bir merkez olarak değerlendiriliyor. Deprem sonrası toparlanma sürecinde moral ve motivasyon açısından da büyük önem taşıyan bu tür yatırımlar, Elbistan’ın yeniden ayağa kalkma sürecine güçlü katkılar sunuyor.